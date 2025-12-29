Boxen: Ex-Weltmeister Joshua bei Autounfall verletzt

SID 29.12.2025 • 15:01 Uhr Das Unglück hat sich in Nigeria ereignet, zwei Personen sollen dabei ihr Leben verloren haben.

Box-Profi Anthony Joshua (36) ist bei einem schweren Autounfall in Nigeria leicht verletzt worden. Das Auto, in dem sich der Ex-Weltmeister befand, soll Berichten zufolge auf einer stark befahrenen Autobahn zwischen Ogun und Lagos mit einem stehenden Lkw kollidiert sein.

Die Polizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass Joshua in den Unfall verwickelt war. Der Brite wurde aber offenbar nur leicht verletzt, zwei andere Personen starben.

Joshua, dessen Eltern aus Nigeria stammen, sei in ein Krankenhaus gebracht worden, ihm gehe es „gut“, teilte die Polizei der BBC mit.