Box-Weltmeister beendet Karriere

SID 17.12.2025 • 07:52 Uhr Crawford hatte im September seinen letzten großen Sieg gegen Saul "Canelo" Alvarez eingefahren.

Der ungeschlagene Box-Weltmeister Terence Crawford hat seinen Rücktritt erklärt. Der 38-Jährige beendet seine Karriere nur drei Monate nach seinem prestigeträchtigen Sieg über Saul „Canelo“ Alvarez, mit dem er sich den WM-Titel im Supermittelgewicht gesichert hatte.

Crawford (42 Siege, 31 Knockouts) erklärte seinen Abschied in einem Video in den Sozialen Medien. „Ich ziehe mich aus dem Wettkampfsport zurück – nicht, weil ich mit dem Kämpfen fertig bin, sondern weil ich eine andere Art von Kampf gewonnen habe“, sagte er: „Den Kampf, bei dem man zu seinen eigenen Bedingungen abtritt.“

Crawford gewann 18 WM-Titel

Der US-Amerikaner hört als amtierender Weltmeister der Verbände WBA, IBF und WBO auf. Insgesamt gewann Crawford im Verlauf seiner Laufbahn 18 WM-Titel in fünf Gewichtsklassen – gipfelnd in seinem Sieg über Alvarez.