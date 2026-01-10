Boxen: Tiafack gewinnt auch dritten Profikampf

SID 10.01.2026 • 19:34 Uhr Der Olympia-Dritte besiegt in Oberhausen den Polen Piotr Cwik durch technischen K.o. bereits in der zweiten Runde.

Der Kölner Schwergewichtsboxer Nelvie Tiafack (27) hat nach seinem Wechsel ins Profigeschäft die nächste Duftmarke hinterlassen. Der Olympia-Dritte von Paris besiegte am Samstag in Oberhausen den Polen Piotr Cwik durch technischen K.o. in der zweiten Runde und gewann auch seinen dritten Profikampf.

Im Vorfeld des Fights von Agit Kabayel durfte sich Tiafack dabei vor der großen Kulisse von 13.000 Zuschauern in der Rudolf Weber-Arena beweisen.

Tiafack dankte Kabayel für die Möglichkeit, sein Können zu zeigen, und will nun schnell die Karriereleiter hochklettern. „Ich will sehr aktiv bleiben“, sagte Tiafack, der bei „Most Valuable Promotions“ von Social-Media-Star und Boxer Jake Paul unter Vertrag steht.