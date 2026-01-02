Große Trauer um verstorbenes Box-Talent

Newsticker
Die Boxwelt verliert gleich zu Beginn des neuen Jahres ein großes Talent. Paul McCullagh Junior war der nächste Hoffnungsträger einer erfolgreichen Familie.
Die Boxszene trauert um Paul McCullagh Junior
Die Boxszene trauert um Paul McCullagh Junior
© IMAGO/Zink
Niklas Senger
Kurz nach dem Jahreswechsel legt sich ein dunkler Schatten über die Boxwelt. Mit Paul McCullagh Junior ist am Neujahrstag eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation verstorben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erlag der erst 25-Jährige einer Krankheit.

Der als „Irish Drago“ bekannte Boxer entstammte einer der bekanntesten Boxfamilien aus Nordirland. Sein Großvater, der ebenfalls Paul McCullagh genannt wurde, galt als Trainerlegende und betreute Boxstars wie Barry McGuigan, Hugh Russell oder den aktuellen IBF-Welterweight-Champion Anthony Cacace.

Auch Vater Paul McCullagh Senior war als Amateurboxer erfolgreich und ist heute als professioneller Ringrichter im Einsatz.

Box-Talent McCullagh: „Wahrer Gentleman und eine furchteinflößende Präsenz“

McCullagh Junior krönte sich als Amateur 2019 zum Ulster Elite Heavyweight-Champion, nachdem er bereits 2012 seinen ersten Titel gewinnen konnte.

Nach seinem Wechsel in den Profisport im Jahr 2020 feierte er einen Debütsieg gegen Anthony Woolery und untermauerte im darauffolgenden Jahr im Duell mit Ben Thomas sein Talent.

Die Anteilnahme der Boxszene am Tod des Talents ist riesig. Die Irish Athletic Boxing Association beschrieb McCullagh Junior als „wahren Gentleman in jeder Hinsicht, aber gleichzeitig als furchteinflößende und kraftvolle Präsenz im Ring“.

Trainer John O‘Brien richtete zudem emotionale Worte an seinen Schützling: „Ruhe in Frieden, mein Junge, ich habe dich wie meinen Sohn geliebt.“

