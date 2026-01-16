Anthony Joshua zurück nach tödlichem Unfall

SID 16.01.2026 • 17:25 Uhr Nur wenige Wochen nach dem Crash in Nigeria zeigt sich Ex-Weltmeister Anthony Joshua wieder im Gym.

Keine drei Wochen nach dem tödlichen Autounfall in Nigeria, bei dem zwei seiner Freunde und Betreuer starben, trainiert der frühere Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wieder.

Videoclips in Sozialen Medien zeigen den Briten unter anderem beim Pratzentraining, der 36-Jährige schrieb dazu: „Mental Strength Therapy“ (deutsch: Therapie für mentale Stärke).

Am 29. Dezember war Joshua als Beifahrer bei einem schweren Unfall mit leichten Verletzungen davongekommen, während seine langjährigen Weggefährten Latif Ayodele und Sina Ghami noch an der Unfallstelle starben. Ghami war Joshuas langjähriger Kraft- und Konditionstrainer, Ayodele sein persönlicher Coach.

Danach war darüber spekuliert worden, ob Joshua seine Karriere beenden könnte.