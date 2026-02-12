Boxen: Kabayel vor baldiger WM-Chance

SID 12.02.2026 • 16:40 Uhr Der Weltverband WBC will einen Kampf gegen Alexander Usyk anordnen, sobald der Weltmeister seinen Titel freiwillig verteidigt hat.

Deutschlands Box-Hoffnung Agit Kabayel erhält wohl bald eine WM-Chance. Wie das Team des Schwergewichtlers am Donnerstag mitteilte, werde der Weltverband WBC einen Kampf zwischen Weltmeister Alexander Usyk und dem Bochumer anordnen, sobald der Ukrainer eine freiwillige Titelverteidigung absolviert habe. Dies gehe aus einem Brief des WBC hervor, der dem Kabayel-Lager vorliege.

Kabayel ist seit dem Sieg gegen den Chinesen Zhilei Zhang im Februar 2025 WBC-Interimschampion und hat damit ein Anrecht auf einen Fight gegen Usyk. Sollte Usyk, der auch noch die Titel der Verbände WBA und IBF hält, der Anordnung nicht nachkommen, müsste er seinen WBC-Gürtel ablegen. Kabayel würde dann zum Weltmeister erklärt.