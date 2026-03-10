"Geht ihm nur ums Geld": Kabayel sauer auf Usyk

SID 10.03.2026 • 19:26 Uhr Der Weltmeister aus der Ukraine plant keinen Fight gegen die deutsche Schwergewichts-Hoffnung.

Deutschlands Box-Hoffnung Agit Kabayel spielt in den Plänen von Weltmeister Alexander Usyk keine Rolle und ist deswegen sehr verärgert. „Ich habe Usyk immer sehr respektiert für seine sportliche Leistung und gesagt: ‚Hey, der scheut keine Herausforderung und ist ein Mann seines Wortes.‘ Es geht ihm aber nur ums Geld, alles andere ist für ihn uninteressant. Das habe ich jetzt nochmal extrem gemerkt“, sagte Kabayel im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Schwergewichtler Usyk hatte zuvor im Magazin The Ring seine Pläne für die mutmaßlich drei letzten Kämpfe seiner Karriere vorgestellt. In diesen will er sich Rico Verhoeven, den Sieger des Fights zwischen Fabio Wardley und Daniel Dubois sowie seinen alten Rivalen Tyson Fury vornehmen.

Der Weltverband WBC hatte den Ukrainer zuletzt dazu gedrängt, seinen Titel zeitnah gegen Kabayel zu verteidigen. Der 33-Jährige hatte im Januar gegen den Polen Damian Knyba seinen 27. Erfolg im 27. Profifight gefeiert.