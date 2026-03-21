Nach Geschlechterdebatte: Lin darf wieder international boxen

SID 21.03.2026 • 09:24 Uhr Die Taiwanesin stand bei Olympia in Paris 2024 gemeinsam mit Imane Khelif im Zentrum einer öffentlichen Diskussion.

Box-Olympiasiegerin Lin Yuting (30) kann erstmals seit der Geschlechterdebatte während der Sommerspiele 2024 wieder an internationalen Turnieren teilnehmen. Die Taiwanesin erhielt vom Weltverband World Boxing die Freigabe für Starts in der Frauenkategorie und will nun bei den Asienmeisterschaften in der Mongolei (ab 28. März) boxen.

„Wir freuen uns, dass die unabhängigen medizinischen Expertinnen und Experten von World Boxing sämtliche Beweise gründlich geprüft und bestätigt haben, dass Lin Yuting seit ihrer Geburt weiblich ist“, teilte Taiwans Boxverband in einer Stellungnahme mit. Lin stand wie die Algerierin Imane Khelif bei den Spielen in Paris im Zentrum einer öffentlichen und scharf geführten Geschlechterdebatte. In unterschiedlichen Gewichtsklassen gewannen beide dort Gold.

2023 waren sie durch den Weltverband IBA von den Weltmeisterschaften ausgeschlossen worden, als Grund wurden nicht bestandene Geschlechtertests angeführt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erlaubte im Folgejahr aber den Start bei den Sommerspielen in Paris und erklärte, die Boxerinnen seien Opfer einer „plötzlichen und willkürlichen Entscheidung der IBA“ gewesen.