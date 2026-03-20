Sieg in Hamburg: Meinke krönt sich zur Doppel-Weltmeisterin

SID 21.03.2026 • 00:26 Uhr Die 33-Jährige zeigt einen dominanten Auftritt und feiert einen großen Erfolg.

Boxerin Nina Meinke hat sich zur Doppel-Weltmeisterin gekrönt. Die Berlinerin besiegte Dyana Vargas aus der Dominikanischen Republik am Freitagabend in der Hamburger Fischauktionshalle einstimmig nach Punkten und verteidigte ihren IBF-Gürtel im Federgewicht erfolgreich. Durch den 21. Sieg im 24. Profikampf sicherte sie sich zudem den vakanten Gürtel des Verbandes IBO.

Für Meinke, Kampfname „The Brave“ (die Mutige), ist es nach einem schwierigen Vorjahr ein großer Erfolg. Die 33-Jährige hatte nach einem Bandscheibenvorfall eine dreimonatige Zwangspause eingelegt und sich im Anschluss Stück für Stück zurückgekämpft.

„Ich wusste, dass es keine leichten zwölf Runden werden. Aber es hat einfach Spaß gemacht“, sagte Meinke im Ring: „Es war ein hartes und emotionales Jahr 2025“, fügte Meinke an und dankte ihrem Team.