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Sieg in Hamburg: Meinke krönt sich zur Doppel-Weltmeisterin

Sieg in Hamburg: Meinke krönt sich zur Doppel-Weltmeisterin

Die 33-Jährige zeigt einen dominanten Auftritt und feiert einen großen Erfolg.
Bleibt Weltmeisterin: Nina Meinke
Bleibt Weltmeisterin: Nina Meinke
© IMAGO/SID/Torsten Helmke
SID
Die 33-Jährige zeigt einen dominanten Auftritt und feiert einen großen Erfolg.

Boxerin Nina Meinke hat sich zur Doppel-Weltmeisterin gekrönt. Die Berlinerin besiegte Dyana Vargas aus der Dominikanischen Republik am Freitagabend in der Hamburger Fischauktionshalle einstimmig nach Punkten und verteidigte ihren IBF-Gürtel im Federgewicht erfolgreich. Durch den 21. Sieg im 24. Profikampf sicherte sie sich zudem den vakanten Gürtel des Verbandes IBO.

Für Meinke, Kampfname „The Brave“ (die Mutige), ist es nach einem schwierigen Vorjahr ein großer Erfolg. Die 33-Jährige hatte nach einem Bandscheibenvorfall eine dreimonatige Zwangspause eingelegt und sich im Anschluss Stück für Stück zurückgekämpft.

„Ich wusste, dass es keine leichten zwölf Runden werden. Aber es hat einfach Spaß gemacht“, sagte Meinke im Ring: „Es war ein hartes und emotionales Jahr 2025“, fügte Meinke an und dankte ihrem Team.

Die Patentochter von Ex-Champion Sven Ottke verteidigte nun zum zweiten Mal erfolgreich ihren IBF-Gürtel, den sie im September 2024 in einer „Blutschlacht“ gegen die Argentinierin Daniela Bermudez in Hamburg errungen hatte. Über die Männerdistanz von zwölf Runden a drei Minuten zeigte Meinke einen dominanten Auftritt und ließ nie Zweifel an ihrem Sieg aufkommen.

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