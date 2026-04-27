Nach tragischem Autounfall: Termin für Joshua-Comeback fix

SID 27.04.2026 • 16:52 Uhr Der einstige Weltmeister und Klitschko-Bezwinger steigt in Riad gegen den Albaner Kristian Prenga in den Ring.

Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua kehrt am 25. Juli in Riad in den Ring zurück. Wie die Promoter des einstigen Klitschko-Bezwingers am Montag mitteilten, wird der Brite sieben Monate nach seinem schweren Verkehrsunfall gegen den Albaner Kristian Prenga antreten. Das Duell soll als Vorbereitungskampf auf den mit Spannung erwarteten Schwergewichtskracher gegen Tyson Fury dienen.

Joshua hatte seinen bislang letzten Kampf am 19. Dezember des Vorjahres gegen den Influencer Jake Paul durch K.o. gewonnen. Nur Tage später war der 36-Jährige in einen Autounfall in Nigeria verwickelt, bei dem zwei Freunde von ihm ums Leben kamen. Joshua selbst war nur leicht verletzt worden. Zuletzt trainierte er unter anderem wieder mit Schwergewichts-Champion Alexander Usyk.

Boxen: Joshua arbeitet auf Fury-Kampf hin

„Es ist kein Geheimnis, dass ich mir Zeit genommen habe, um mich wieder aufzubauen und zu stärken, damit ich bereit bin, in den Ring zurückzukehren, und das ist der nächste Schritt auf diesem Weg“, sagte Joshua, der bei 29 Siegen aus 33 Profikämpfen steht: „Ich freue mich darauf, wieder in den Wettkampf zurückzukehren und genau dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe.“

Joshua arbeitet indessen auf den für November angedachten Fury-Kampf hin, eine offizielle Bestätigung des „Battle of Britain“ steht aber noch aus. Ex-Champ Fury hatte selbst vor gut zwei Wochen mit einem Punktsieg gegen den Russen Arslanbek Machmudow sein Comeback gegeben. Joshua war beim Spektakel in London vor Ort.