Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Boxen>

"Neutrale Athleten": Russen und Belarussen wieder im Ring

Russen dürfen wieder in Box-Ring

Die Entscheidung ist mit sofortiger Wirkung gültig.
Russen und Belarussen wieder im Boxring
Russen und Belarussen wieder im Boxring
© picture-alliance/imageBROKER.com/SID/Oleksandr Latkun
SID
Die Entscheidung ist mit sofortiger Wirkung gültig.

Boxer aus Russland und Belarus dürfen ab sofort weltweit bei allen internationalen Wettkämpfen als „neutrale Athleten“ wieder in den Ring steigen.

Diese Entscheidung gab der Weltverband World Boxing bekannt und berief sich dabei auf den „Ansatz des Internationalen Olympischen Komitees“. Die Faustkämpfer aus beiden Staaten waren seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als vier Jahren von internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen.

Boxer dürfen keine Kennzeichen ihrer Nationalität nutzen

Wie ihre Landsleute etwa bei den Olympischen Winterspielen zuletzt in Italien dürfen die russischen und belarussischen Boxer keinerlei Kennzeichen ihrer Nationalität nutzen.

Vor ihrer Teilnahme müssen sich die Athleten einer umfangreichen Überprüfung ihrer Haltung um Krieg ihrer Heimatländer gegen die Ukraine unterziehen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite