Deutscher Box-Star Kabayel will Usyk herausfordern

Agit Kabayel greift nach den Sternen. Seit Monaten träumt Deutschlands Box-Star offen von einem Kampf gegen Schwergewichts-Überflieger Oleksandr Usyk. Im Rahmen der Icon League sprach der Leverkusener mit SPORT1 konkret über die Pläne.
Kabayel will Usyk herausfordern
„Nächste Woche kämpft Rico Verhoeven gegen Oleksandr Usyk. Meine Aufgabe ist es, hinzufahren. Meine Aufgabe ist, die sportliche Herausforderung zu suchen und einfach straight gentlemanlike Usyk herauszufordern.“ Vor der jubelnden Halle in Zürich gab er exklusive Infos bekannt: „Die Riyadh Season möchte gerne nach Deutschland kommen und den Kampf gegen Usyk finanzieren.“
Kämpft Usyk gegen Kabayel?
Der Ukrainer Usyk wird seinen WBC-Schwergewichts-Gürtel am 23.05. im ägyptischen Gizeh gegen den Niederländer Verhoeven verteidigen. Als WBC-Interimsweltmeister besitzt Kabayel das Recht auf einen Pflichtkampf gegen Usyk, den der Verband für den Herbst angeordnet hat.
„Vielleicht kämpfe ich gegen Kabayel – vielleicht boxe ich kein drittes Mal gegen Tyson Fury und trete stattdessen gegen Kabayel an“, sagte Usyk Ende März der Daily Mail. Zugleich betonte der 39-Jährige, seine Planungen seien nicht verbindlich: „Ich sage nur meinen Plan, aber der ist nicht in Stein gemeißelt.“ Forderungen nach einem Pflichtkampf gegen Kabayel wies er zurück. „Ich verstehe, dass die Fans von Agit sagen: Du musst gegen ihn kämpfen. Aber ich muss nicht gegen ihn kämpfen.“