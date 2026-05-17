Deutscher Box-Star Kabayel will Usyk herausfordern

Lars Hinzberg , Nico Kaufmann , Anne Kamphausen 17.05.2026 • 22:08 Uhr Agit Kabayel träumt vom Kampf gegen Oleksandr Usyk. Jetzt will Deutschlands Box-Ass den Superstar herausfordern.

Agit Kabayel greift nach den Sternen. Seit Monaten träumt Deutschlands Box-Star offen von einem Kampf gegen Schwergewichts-Überflieger Oleksandr Usyk. Im Rahmen der Icon League sprach der Leverkusener mit SPORT1 konkret über die Pläne.

„Nächste Woche kämpft Rico Verhoeven gegen Oleksandr Usyk. Meine Aufgabe ist es, hinzufahren. Meine Aufgabe ist, die sportliche Herausforderung zu suchen und einfach straight gentlemanlike Usyk herauszufordern.“ Vor der jubelnden Halle in Zürich gab er exklusive Infos bekannt: „Die Riyadh Season möchte gerne nach Deutschland kommen und den Kampf gegen Usyk finanzieren.“

Kämpft Usyk gegen Kabayel?

Der Ukrainer Usyk wird seinen WBC-Schwergewichts-Gürtel am 23.05. im ägyptischen Gizeh gegen den Niederländer Verhoeven verteidigen. Als WBC-Interimsweltmeister besitzt Kabayel das Recht auf einen Pflichtkampf gegen Usyk, den der Verband für den Herbst angeordnet hat.