Schwergewicht: Dubois boxt sich spektakulär zurück

SID 10.05.2026 • 08:21 Uhr Daniel Dubois hat sich zehn Monate nach seiner krachenden Niederlage gegen Alexander Usyk spektakulär auf der Box-Bühne zurückgemeldet. Nun besitzt der Brite wieder einen WM-Gürtel.

Der Brite Daniel Dubois hat sich zehn Monate nach seiner krachenden Niederlage gegen Schwergewichts-Dominator Alexander Usyk spektakulär auf der Box-Bühne zurückgemeldet. Der 28-Jährige besiegte in einem brutalen Kampf in Manchester seinen Landsmann Fabio Wardley (31) durch technischen K.o. in der elften Runde und entriss dem zuvor ungeschlagenen Champion den WM-Gürtel der World Boxing Organisation (WBO).

Für Dubois war es der 23. Sieg im 26. Profikampf, 22 Siege davon feierte er durch K.o. „Es war ein Krieg. Wir haben brenzlige Momente durchgestanden. Danke dafür, Fabio – danke“, sagte Dubois bei DAZN mit großem Respekt für seinen Gegner: „Ich weiß, dass ich Herz habe – jede Menge Herz. Im Ring bin ich ein Krieger.“ Überwältigt fügte er hinzu: „Ich musste alles aus mir herausholen. Was für ein großartiger Kampf, was für eine gewaltige Schlacht! Aber ich bin wieder die Nummer eins.“

Boxen: Dubois kämpfte sich zurück

Der Kampf der beiden K.o.-Spezialisten hatte sich schnell zu einer extrem harten Auseinandersetzung entwickelt. Dubois ging bereits nach wenigen Sekunden zu Boden, auch in der dritten Runde musste er eine schwere Rechte einstecken und sich wieder aufrappeln. Doch er kämpfte sich zurück, Wardley geriet immer stärker unter Druck und war bald blutüberströmt. Erst spät brach der Kampfrichter ab.

Dubois hatte im Juli des Vorjahres im Wembley-Stadion seinen IBF-Titel an den Ukrainer Usyk verloren. Für Wardley, der seine erste Titelverteidigung bestritt, endete der bis dahin größte Kampf seiner Karriere mit der ersten Niederlage.