Nach 94 Jahren: Deutscher Box-Hammer perfekt

Christopher Mallmann 27.06.2026 • 20:27 Uhr Nach dem Rückzug von Box-Dominator Oleksandr Usyk ernennt die WBC den Deutschen Agit Kabayel zum neuen Weltmeister. Ein historischer Vorgang.

Box-Hammer um Agit Kabayel: Der 33-Jährige ist neuer Weltmeister der WBC im Schwergewicht. Das gab die WBC über den Präsidenten Mauricio Sulaiman offiziell am Samstag bekannt.

Die Ernennung folgt auf den Rückzug von Box-Dominator Oleksandr Usyk, der am Freitag all seine vier Weltmeister-Gürtel niedergelegt hatte, darunter auch den der WBC.

„Unglaublich. Seit heute bin ich WBC-Weltmeister im Schwergewicht. Der erste kurdische Weltmeister im Schwergewicht der Geschichte und der erste deutsche Weltmeister im Schwergewicht seit fast 100 Jahren. Worte können nicht beschreiben, was ich gerade empfinde“, schrieb Kabayel bei Instagram.

Historischer Box-Titel für Kabayel

Der Deutsche war zuvor als Pflichtherausforderer der WBC gelistet. Durch Usyks Rückzug rückt er nun an die Spitze, wird aber aller Voraussicht nach in Kürze einen Pflichtkampf bekommen, um seinen Gürtel zu verteidigen.

Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichts-Weltmeister seit Max Schmeling, der zuletzt 1932 Weltmeister war – also vor 94 Jahren.

„Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch für eure Unterstützung auf diesem Weg. Dieser Erfolg gehört uns allen. Ich werde alles tun, um diesen Gürtel lange zu behalten und meine Sammlung um weitere Titel zu ergänzen”, schrieb Kabayel weiter.

Kabayels Herausforderung an Usyk

Usyk hatte seine Gürtel zwar abgegeben, ein Karriereende aber ausgeschlossen. „Es wird mehr kommen“, sagte der 39-Jährige in einer Instagram-Botschaft. Der frühere Champion aller Verbände besaß zuletzt noch die Gürtel nach Version der WBA, WBC und IBF.

Den WBC-Titel hatte Usyk zuletzt in Gizeh gegen den Niederländer Rico Verhoeven erfolgreich verteidigt. Kabayel war danach in den Ring gestiegen und hatte seine Forderung nach einem Kampf wiederholt.