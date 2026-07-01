Agit Kabayel nach WM-Titel: "Endlich der Gejagte"

SID 01.07.2026 • 12:39 Uhr Agit Kabayel gefällt seine neue Rolle im Schwergewicht. Der Verband World Boxing Council (WBC) hatte ihn am Samstag zum Champion erklärt.

Dem deutschen Box-Weltmeister Agit Kabayel gefällt seine neue Rolle im Schwergewicht. „Jetzt bist du endlich der Gejagte. Endlich wollen die Leute etwas von dir“, sagte der 33-Jährige im Interview mit DAZN. Der Verband World Boxing Council (WBC) hatte Kabayel am Samstag zum Champion erklärt.

Noch immer findet Kabayel kaum Worte: „Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war einfach dieser Moment: Jetzt ist es wirklich so weit. Du bist zum Weltmeister ernannt worden. Das war einfach unbeschreiblich“, sagte der Bochumer. Nach „16,17 Jahren Kampfsport“, die sich wie eine „Achterbahnfahrt“ angefühlt hätten, stehe er nun an der Spitze. „Mein Traum war es immer, Weltmeister im Schwergewicht zu werden.

„Sofa-Titel“? Kabayel reagiert gelassen

Auf Kritik an seinem „Sofa-Titel“, den er erhielt, nachdem der Ukrainer Alexander Usyk seine drei Titel niedergelegt hatte, reagierte er gelassen: „Das gehört dazu. Wenn die Kritik kommt, weißt du meistens auch, dass es gerade gut läuft.“