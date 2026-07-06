Box-Weltmeister Kabayel: "Der Pott pocht in mir"

SID 06.07.2026 • 12:53 Uhr Der Schwergewichtler hat seine eigene "Underdog-Story" geschrieben. Agit Kabayel spricht über seinen Erfolg und seine Wurzeln.

Agit Kabayel, Deutschlands frisch gebackener Box-Weltmeister im Schwergewicht, ist stolz auf seine Geschichte und seine Wurzeln. „Der Pott pocht in mir“, sagte der 33-Jährige im Interview mit der FAZ.

Vor zwei Wochen hatte der Verband World Boxing Council (WBC) den Bochumer zum Champion erklärt, nachdem der ukrainische Titelträger Alexander Usyk zurückgetreten war.

„Ich habe eine Underdog-Story geschrieben, meine eigene Underdog-Story“, freut sich Kabayel und meint damit vor allem seinen Weg vom „Ruhrpott-Jungen“ zum Weltmeister. Kabayel wuchs in Bochum-Wattenscheid auf und schaffte es aus dem „Pott“ bis an die Spitze des Boxsports.

Im Interview ging es auch um seine Verbindung zu Fußballnationalspieler Deniz Undav. Beide haben kurdische Wurzeln und wurden aufgrund dessen in der Vergangenheit Ziel rassistischer Anfeindungen.