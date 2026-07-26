Boxen: Anthony Joshua geht zu Boden - und schlägt zurück!

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat ein erfolgreiches Comeback im Ring gegeben. Der 36 Jahre alte Brite überstand zwei frühe Niederschläge und gewann seinen Kampf gegen den Albaner Kristian Prenga im saudi-arabischen Dschidda in der zweiten Runde durch K.o.
Joshua geht zu Boden und schlägt zurück
Es war Joshuas erster Schritt beim neuerlichen Versuch, wieder in die Weltspitze vorzudringen. Voraussichtlich im November wartet die „Battle of Britain“ gegen Ex-Weltmeister Tyson Fury.
Für Joshua war es der erste Kampf seit einem folgenschweren Verkehrsunfall im Dezember 2025 in Nigeria. Dabei waren zwei seiner Freunde und Mitglieder seines Staffs, Sina Ghami und Latif „Latz“ Ayodele, ums Leben gekommen. Joshua selbst überstand den Crash eine Woche nach seinem umstrittenen Duell gegen den YouTuber Jake Paul ohne lebensbedrohliche Verletzungen.
Boxen für Joshua eine Bestimmung
Vor dem Kampf gegen Pranga hatte er erklärt, dass Boxen seine Bestimmung sei: Er wolle sich um die Familien seiner getöteten Freunde kümmern, deren Namen auf dem Ringboden zu lesen waren.
Seinen letzten WM-Kampf hatte Joshua im September 2024 in Wembley gegen den damaligen IBF-Champion Daniel Dubois verloren. Gegen den 35 Jahre alten Prenga ging er bereits nach 20 Sekunden und ein weiteres Mal gegen Ende der ersten Runde zu Boden.
Danach erholte sich der ehemalige Weltmeister und beendete den Kampf nach 2:43 Minuten in der zweiten Runde. Dabei, sagte Joshua anschließend, habe mehr gewirkt als seine Schlagkraft: „Das war Spirit, das waren Latz, Sina. Es tut sogar weh, nur darüber zu sprechen. Sie sind meine Brüder.“