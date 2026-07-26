Boxen: Anthony Joshua geht zu Boden - und schlägt zurück!

SID 26.07.2026 • 07:08 Uhr Nach seinem schweren Verkehrsunfall feiert Boxer Anthony Joshua ein erfolgreiches Comeback im Ring.

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat ein erfolgreiches Comeback im Ring gegeben. Der 36 Jahre alte Brite überstand zwei frühe Niederschläge und gewann seinen Kampf gegen den Albaner Kristian Prenga im saudi-arabischen Dschidda in der zweiten Runde durch K.o.

Es war Joshuas erster Schritt beim neuerlichen Versuch, wieder in die Weltspitze vorzudringen. Voraussichtlich im November wartet die „Battle of Britain“ gegen Ex-Weltmeister Tyson Fury.

Für Joshua war es der erste Kampf seit einem folgenschweren Verkehrsunfall im Dezember 2025 in Nigeria. Dabei waren zwei seiner Freunde und Mitglieder seines Staffs, Sina Ghami und Latif „Latz“ Ayodele, ums Leben gekommen. Joshua selbst überstand den Crash eine Woche nach seinem umstrittenen Duell gegen den YouTuber Jake Paul ohne lebensbedrohliche Verletzungen.

Boxen für Joshua eine Bestimmung

Vor dem Kampf gegen Pranga hatte er erklärt, dass Boxen seine Bestimmung sei: Er wolle sich um die Familien seiner getöteten Freunde kümmern, deren Namen auf dem Ringboden zu lesen waren.

Seinen letzten WM-Kampf hatte Joshua im September 2024 in Wembley gegen den damaligen IBF-Champion Daniel Dubois verloren. Gegen den 35 Jahre alten Prenga ging er bereits nach 20 Sekunden und ein weiteres Mal gegen Ende der ersten Runde zu Boden.