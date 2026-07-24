Tyson Fury siegt erneut - benötigt aber sieben Runden

SID 24.07.2026 • 19:38 Uhr Tyson Fury siegt bei Wohltätigkeits-Box-Event in Thailand. Bestimmte Szenen des Kampfes werden bald in einer Netflix-Dokumentation zu sehen sein.

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat bei einem Box-Event im thailändischen Pattaya seinen nächsten Sieg geholt.

Der 37-Jährige benötigte sieben Runden, um den polnischen Veteranen Mariusz Wach (46) zu bezwingen. Laut der Zeitung The Sun – die den Briten kurzerhand in „Thai-Son Fury“ umtaufte – dauerte der Kampf damit deutlich länger als von den meisten Beobachtern erwartet.

Keine Live-Übertragung im TV

Am Ende der siebten Runde beendete der Ringrichter in Absprache mit einem Arzt den Kampf und erklärte den „Gypsy King“ zum Gewinner.

Eine Live-Übertragung im TV gab es nicht: Bestimmte Szenen sollen ausschließlich für die Netflix-Dokumentation über die Familie Fury verwendet werden. Alle Einnahmen des Events kommen einer Wohltätigkeitsorganisation zugute, die benachteiligte Kinder in Pattaya unterstützt.