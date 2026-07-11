Bitteres Karriere-Ende für Felix Sturm

SID 12.07.2026 • 00:18 Uhr Der fünfmalige Weltmeister lädt zum "letzten Tanz" - und liefert sich noch mal einen abwechslungsreichen Kampf mit überraschendem Ausgang.

Profiboxer Felix Sturm (47) hat sich mit einer unerwarteten Niederlage in den Ruhestand verabschiedet. Der fünfmalige Weltmeister verlor seinen Abschiedskampf am Samstagabend in Stuttgart gegen den 14 Jahre jüngeren Granit Stein nach Punkten. Erst zum siebten Mal verließ er den Ring damit als Verlierer, insgesamt bestritt er in seiner bewegten Profikarriere 56 Kämpfe – weitere sollen nicht dazu kommen.

„Man wünscht sich einen anderen Abgang, aber so ist nunmal das Leben, Gott bestimmt etwas, und wir leben damit“, sagte Sturm im Ring: „Wenn man bei Siegen feiern kann, dann muss man auch Niederlagen wegstecken können. Am Ende zählt nur eine Sache: Ich hatte eine tolle Karriere, jetzt will ich nur noch Champion für meine Familie sein. Das Leben geht weiter, ich freue mich auf das, was kommt.“

Das Karriere-Ende habe er seiner Familie „versprochen“, das hatte Sturm schon vor dem Kampf gesagt, und dieses Versprechen will er halten: „Es gibt Dinge, die man nicht kaufen kann – dazu gehören Charakter und das eigene Wort.“

Unter dem Titel „One Last Dance“ lief die emotional aufbereitete Veranstaltung in der Porsche Arena, doch nicht wenige befanden schon im Vorfeld, dass Sturm sich einen durchaus schwierigen Gegner für den Ausstand ausgesucht hatte. Stein gilt als aggressiver Boxer, betrat den Ring mit einer Bilanz von 20 Siegen aus 23 Kämpfen.

In dem auf 10 Runden angelegten Duell war der 33-Jährige dann auch äußerst aktiv, sorgte mit seiner angriffslustigen Art gar für hitzige Stimmung in der Halle. Präziser und technisch stärker boxte Sturm. Der deutlich ältere Ex-Weltmeister zeigte schnelle Reflexe und landete auch ein paar Wirkungstreffer. Die Kampfrichter notierten aber trotz des nicht immer zielgerichteten Schlaghagels von Stein offenbar genügend Treffer für den Überraschungssieger. „Danke an Felix, dass er sich getraut hat, seinen letzten Kampf gegen mich zu bestreiten“, sagte er unter den Buhrufen des Publikums: „Er wusste, dass man bei mir auf Granit beißen kann.“