WM im Schwergewicht: Boxer Kadiru erhält Titelchance

SID 06.07.2026 • 17:23 Uhr Der Hamburger kämpft in Moskau um den WBA-Titel. Hat Deutschland bald zwei Weltmeister im Schwergewicht?

Peter Kadiru bekommt die Chance seines Lebens: Der Hamburger Profiboxer kämpft am kommenden Samstag in Moskau um den WM-Titel im Schwergewicht nach Version der WBA. Das gab am Montag überraschend seine Agentur Ringside Zone bekannt. Linksausleger Kadiru, der bisher 23 seiner 24 Kämpfe gewann, bekommt es im bisher größten Kampf seiner Karriere mit Murat Gassijew zu tun. Der Russe sollte eigentlich gegen Tony Yoka boxen, doch der Franzose musste verletzt absagen.

„Natürlich kommt dieser Kampf kurzfristig. Aber solche Chancen entstehen im Schwergewicht nicht nach Plan. Man muss vorbereitet sein, wenn sich ein WM-Kampf öffnet. Peter ist bereit“, sagte Florian Winter, Gründer und Geschäftsführer von Ringside Zone.