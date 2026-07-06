WM im Schwergewicht: Boxer Kadiru erhält Titelchance

Peter Kadiru bekommt die Chance seines Lebens: Der Hamburger Profiboxer kämpft am kommenden Samstag in Moskau um den WM-Titel im Schwergewicht nach Version der WBA. Das gab am Montag überraschend seine Agentur Ringside Zone bekannt. Linksausleger Kadiru, der bisher 23 seiner 24 Kämpfe gewann, bekommt es im bisher größten Kampf seiner Karriere mit Murat Gassijew zu tun. Der Russe sollte eigentlich gegen Tony Yoka boxen, doch der Franzose musste verletzt absagen.
Deutscher Boxer erhält Titelchance
Der Hamburger kämpft in Moskau um den WBA-Titel. Hat Deutschland bald zwei Weltmeister im Schwergewicht?
Peter Kadiru bekommt die Chance seines Lebens
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„Natürlich kommt dieser Kampf kurzfristig. Aber solche Chancen entstehen im Schwergewicht nicht nach Plan. Man muss vorbereitet sein, wenn sich ein WM-Kampf öffnet. Peter ist bereit“, sagte Florian Winter, Gründer und Geschäftsführer von Ringside Zone.
Im Falle eines Sieges würde Kadiru neben Agit Kabayel zum zweiten amtierenden Schwergewichts-Weltmeister aus Deutschland aufsteigen. Fast 100 Jahre nach Max Schmeling war Kabayel zuletzt zum WBC-Champion erklärt worden, nachdem Alexander Usyk seine Gürtel niedergelegt hatte. Der Ukrainer besaß zuletzt auch die Gürtel von IBF und WBA – um diesen boxt nun Kadiru.