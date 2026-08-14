Ein Boxkampf machte ihn zum Pflegefall - nun ist Prichard Colon (33) tot

SID 14.08.2026 • 16:35 Uhr Der Puerto-Ricaner Colon hatte 2015 nach einem Kampf eine Hirnblutung erlitten und lebte seither in einem vegetativen Zustand.

Der frühere Profiboxer Prichard Colon ist elf Jahre nach einem verhängnisvollen Kampf im Alter von 33 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Vater Richard Colon in einem Beitrag in den sozialen Medien. Der Puerto-Ricaner hatte 2015 nach seinem Kampf gegen Terrell Williams eine Hirnblutung erlitten. Während des Duells hatte Colon über wiederholte Schläge gegen den Hinterkopf geklagt.

Nach einer Operation zur Verringerung der Schwellung im Gehirn war Colon zunächst für 221 Tage ins Koma versetzt worden. Danach lebte er bis zu seinem Tod in einem vegetativen Zustand, konnte weder gehen noch sprechen und benötigte eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung.

Colon erlitt Hirnblutung nach Kampf

„Mit Bedauern muss ich euch über den Abschied meines Sohnes Prichard aus dieser irdischen Welt informieren“, schrieb sein Vater auf Facebook. „Jetzt ist er in einer besseren Welt. Ich habe alles Mögliche getan, um ihm seinen Wunsch, seinen Traum zu erfüllen, ihn für einen Urlaub nach Puerto Rico zu bringen, wie er es sich so sehr gewünscht hat, aber es konnte nicht verwirklicht werden. Danke für so viele Jahre voller Liebe und Gebete. So gut ihr könnt, bitte behaltet uns in euren Gebeten.“