Box-Novum: Deutscher Showdown auf TikTok

Nelvie Tiafack will nun auch die USA erobern, der fünfte Profikampf des deutschen Schwergewichtsboxers steigt im kalifornischen Temecula und läuft kostenlos bei TikTok. Der Bronze-Gewinner der Olympischen Spiele von Paris trifft in der Nacht zu Samstag auf den in sieben Kämpfen unbesiegten Mexikaner Salvador Zavala.
Deutscher Box-Showdown auf TikTok
„Ich bin bereit und kann es kaum erwarten“, sagte Tiafack der Kölnischen Rundschau und dem Kölner Stadt-Anzeiger: „Ich habe mir einen souveränen Sieg vorgenommen, hoffentlich durch K.o.“ Der 27-Jährige ist der erste Deutsche, der bei Sommerspielen im Superschwergewicht eine Medaille holte. 2025 hatte er sein Profidebüt gegeben und jeden der bisherigen vier Kämpfe gewonnen – drei durch Knockout.
Tiafack sorgt für Novum auf TikTok
Im Mai hatte Tiafack in seinem bislang letzten Kampf gegen den Brasilianer Mateus Munhoz Da Penha nach Punkten gewonnen. Profi-Fight Nummer fünf des Europameisters und mehrfachen deutschen Meisters findet über sechs Runden auf einer Veranstaltung des US-YouTubers und Profiboxers Jake Paul statt.
Bei dessen Boxstall Most Valuable Promotions (MVP) steht Tiafack seit seinem siegreichen Profi-Debüt unter Vertrag.
Ungewöhnlich: Paul lässt die Kämpfe live und kostenfrei auf TikTok übertragen, ein Novum im Boxsport. Tiafack zufolge soll das vor allem junge Menschen ansprechen. Es mache den Kampf zu einem „Reichweiten-Magnet“. Für ihn ist der Fight allerdings nur ein Zwischenschritt zu größeren Aufgaben. Bei den Profis sei es schließlich „das Beste“, Weltmeister zu werden.