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Box-Novum: Deutscher Showdown auf TikTok

Deutscher Box-Showdown auf TikTok

Nelvie Tiafack peilt im fünften Profikampf den fünften Sieg an. Schauplatz des Kampfes ist ein Event eines populären US-YouTubers.
Schwergewichtsboxer Nelvie Tiafack
© picture-alliance/ZUMAPRESS.com/SID/Graham Hughes
SID
Nelvie Tiafack peilt im fünften Profikampf den fünften Sieg an. Schauplatz des Kampfes ist ein Event eines populären US-YouTubers.

Nelvie Tiafack will nun auch die USA erobern, der fünfte Profikampf des deutschen Schwergewichtsboxers steigt im kalifornischen Temecula und läuft kostenlos bei TikTok. Der Bronze-Gewinner der Olympischen Spiele von Paris trifft in der Nacht zu Samstag auf den in sieben Kämpfen unbesiegten Mexikaner Salvador Zavala.

„Ich bin bereit und kann es kaum erwarten“, sagte Tiafack der Kölnischen Rundschau und dem Kölner Stadt-Anzeiger: „Ich habe mir einen souveränen Sieg vorgenommen, hoffentlich durch K.o.“ Der 27-Jährige ist der erste Deutsche, der bei Sommerspielen im Superschwergewicht eine Medaille holte. 2025 hatte er sein Profidebüt gegeben und jeden der bisherigen vier Kämpfe gewonnen – drei durch Knockout.

Tiafack sorgt für Novum auf TikTok

Im Mai hatte Tiafack in seinem bislang letzten Kampf gegen den Brasilianer Mateus Munhoz Da Penha nach Punkten gewonnen. Profi-Fight Nummer fünf des Europameisters und mehrfachen deutschen Meisters findet über sechs Runden auf einer Veranstaltung des US-YouTubers und Profiboxers Jake Paul statt.

Bei dessen Boxstall Most Valuable Promotions (MVP) steht Tiafack seit seinem siegreichen Profi-Debüt unter Vertrag.

Ungewöhnlich: Paul lässt die Kämpfe live und kostenfrei auf TikTok übertragen, ein Novum im Boxsport. Tiafack zufolge soll das vor allem junge Menschen ansprechen. Es mache den Kampf zu einem „Reichweiten-Magnet“. Für ihn ist der Fight allerdings nur ein Zwischenschritt zu größeren Aufgaben. Bei den Profis sei es schließlich „das Beste“, Weltmeister zu werden.

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