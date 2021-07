UFC: Conor McGregor mit brisanten Behauptungen über seinen Beinbruch

Der "Notorious One" führte aus: "Ich hatte Stressfrakturen in meinem Bein, als ich in den Käfig gegangen bin." Es hätte "Diskussionen gegeben, das Ding abzublasen". Am Abend stützte McGregor seine Aussagen mit Fotos, in denen mehrfach zu sehen ist, wie sein linker Fuß bei der Kampfvorbereitung bandagiert ist.