Am Freitag soll Lapicus in der Innenstadt Mailands die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und bei einem Sturz meterweit geflogen sein, wie Milano Today berichtet.

Nach ersten Wiederbelebungsmaßnahmen sei er ins Niguarda-Krankenhaus gebracht und dort in künstliches Koma versetzt worden. Dort erlag der gebürtige Moldauer am Montag nach drei Tagen seinen Verletzungen.

Trauer um MMA-Kämpfer Lapicus

Die Kampfsport-Organisation „ONE Championship“, zu der Lapicus seit 2019 gehörte, reagierte auf Twitter bestürzt: „Das ONE Championship Team ist untröstlich über den tragischen Tod von Iuri Lapicus. Unsere Gedanken und Gebete gelten in dieser schweren Zeit seinen Lieben. Ruhe in Frieden, Iuri.“

Lapicus konnte in seiner Karriere 14 Siege aus 16 Kämpfen erringen. In Erinnerung bleibt vor allem der Fight gegen den ehemaligen UFC-Leichtgewichts-Champion und Conor-McGregor-Gegner Eddie Alvarez im April 2019. Lapicus gewann seinerzeit den Kampf nach Disqualifikation des US-Stars wegen unzulässiger Schläge und Tritte.

Kampfsport-Szene unter Schock

Zuletzt kämpfte der Italiener am 26. August 2022 gegen Zebaztian Kadestam. Dort musste sich Lapicus allerdings durch einen K.o. in der ersten Runde geschlagen geben.

Der italienische Kickboxer Giorgio Petrosyan, der mit Lapicus zusammen in einem Mailänder Sportstudio trainierte, schrieb bei Instagram über Lapicus: „So will ich dich in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden.“