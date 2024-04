Bald drei Jahre ist es her, dass der größte Star des Kampfsports zuletzt im Octagon stand - nun ist der Termin für den lang erwarteten Comeback-Fight von Conor McGregor endlich fixiert!

UFC-Präsident Dana White hat bekanntgegeben, dass McGregor im Hauptkampf des Pay Per Views UFC 303 am 29. Juni in Las Vegas gegen Michael Chandler antreten wird. Die Veranstaltung ist dabei der Höhepunkt der jährlichen internationalen Kampfwoche der UFC.