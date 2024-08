Die Rückkehr von Conor McGregor ins Octagon ist unsicherer denn je. UFC-Präsident Dana White erklärt, wann der größte Star in der Historie der Mixed-Martial-Arts-Organisation zurückkehren könnte.

Die lang erwartete Rückkehr von Conor McGregor in die UFC wird in diesem Jahr nicht stattfinden. UFC-Präsident Dana White sprach nach dem Saisondebüt von „Dana White‘s Contender Series“ am Dienstag über die Zukunft des ehemaligen Zwei-Divisions-Champions.