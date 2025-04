Der englische Kultstar Paddy Pimblett hat im Co-Main-Event von UFC 314 in Miami seinen siebten Sieg im siebten Kampf für die Liga gefeiert - es war der bislang beeindruckendste für das Leichtgewicht aus Liverpool, das nun Titel-Gold ins Visier nimmt.

UFC 314: Paddy Pimblett schlägt Michael Chandler

Pimblett besiegte den früheren Bellator-Champion Michael Chandler - bekannt auch für sein vielgerühmtes UFC-Duell mit Dustin Poirier 2022 - durch Technischen K.o. in der 3. Runde und sicherte sich damit auch den Bonus für die „Performance of the Night“.