Am Tag zuvor lieferten sich Hulk Hogan und Dwayne „The Rock“ Johnson eines der legendärsten Matches der Wrestling-Geschichte - nur einen Tag später folgte das nächste historische Ereignis bei WWE.

Heute vor 23 Jahren debütierte ein junger Neuzugang namens Brock Lesnar in der weltgrößten Showkampf-Liga. Es war der Beginn eines rekordschnellen und Aufstiegs zum Topstar. Das „Beast Incarnate“ entwickelte sich im Lauf seiner wechselhaften Karriere zu einem der größten Kassenmagneten der Kampfsportgeschichte - nicht nur bei WWE, sondern auch als echter MMA-Fighter bei der UFC.

Rekord-Aufstieg zum WWE-Bannerträger

WWE baute das „Next Big Thing“ in Rekordtempo zum neuen Star der Liga auf, schon 126 Tage nach seinem Debüt krönte sich Lesnar beim SummerSlam 2002 mit einem Sieg über The Rock zum WWE-Champion. Nie zuvor hatte WWE einen Neuling (abgesehen von der spät verpflichteten Legende Ric Flair) so schnell zum Bannerträger befördert. Auf dem Weg dorthin demontierte Lesnar unter anderem auch Legende Hogan.