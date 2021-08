Leichtathleltik: Konstanze Klosterhalfen überzeugt bei Prefontaine Classic

Dass sie für die anstehenden Wettkämpfe gut in Form ist, bewies sie in Eugene über die Zwei-Meilen-Distanz. In einem stark besetzten Feld wurde die Deutsche in 9:18.16 Minuten Vierte und unterbot die bisherige europäische Bestzeit der Irin Sonia O’Sullivan (9:19,56 Minuten). Sie verpasste das Podium lediglich um knapp vier Sekunden. (Alles zur Leichtathletik)