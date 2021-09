Couragierte Klosterhalfen läuft in Brüssel auf Platz acht

Am vergangenen Samstag war Klosterhalfen, die in den USA lebt und trainiert, bei ihrem ersten Rennen in Europa seit September 2019 in Paris Achte über 3000 m geworden. Am 12. September wird sie beim ISTAF in Berlin über 1500 m erstmals seit 771 Tagen wieder in Deutschland laufen. Bei Olympia in Tokio war sie Achte über 10.000 m geworden, nachdem sie zuvor mit langwierigen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.