ISTAF: Johannes Vetter und Gesa Krause siegen in Berlin

„Für mich war es wichtig, nochmal den Sieg einzufahren nach meinem missglückten Rennen vor einigen Tagen“, sagte Krause, die am Freitag in Trier ihr Jahr abschließt. In Zürich hatte eine sichtlich ermüdete Krause am Donnerstag in 9:32,69 Minuten keine Chance gehabt und war auf Rang neun gelandet.