Konstanze Klosterhalfen verbessert Deutschen Rekord über 2000 Meter

Auch Gesa Felicitas Krause ging in Trier auf einer „exotischen Strecke“ an den Start, blieb über 2000 m Hindernis aber doch recht deutlich über ihrer eigenen Weltbestmarke. In 6:10,91 Minuten gewann sie den Lauf zwar souverän, 2019 beim ISTAF hatte sie jedoch lediglich 5:52,80 Minuten benötigt. Offizielle Weltrekorde werden über die „Orchideen-Strecken“ nicht geführt.