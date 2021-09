Speerwurf-Star Johannes Vetter spricht über Olympia-Drama und zieht Fazit

Vetter: Das zeigt noch mehr, dass zum schlechtesten Zeitpunkt in Tokio Kräfte gewirkt haben, die ich nicht beeinflussen konnte. In jedem anderen Wettkampf habe ich es hinbekommen, den Wettkampf für mich zu gestalten. Aber da habe ich auch meistens Bedingungen vorgefunden, die das auch zugelassen haben – und in Tokio nicht. Das erkennt auch jeder, der etwas Ahnung davon hat. Es ist natürlich bitter und es tut auch immer noch weh, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss jetzt nach vorne blicken, darum war es auch ganz gut, dass ich die anderen Wettkämpfe nach Olympia noch gemacht habe und da super performt habe. Die Arbeit, mit den Herstellern in Kontakt zu treten und einen Standard für alle hinzubekommen, geht jetzt weiter.