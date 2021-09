Stabhochsprung: Martina Strutz beendet Karriere und wird Mama

Zuletzt hatte Strutz immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ihren größten Erfolg feierte sie mit WM-Silber in Südkorea 2011, dort verbesserte sie ihren eigenen deutschen Rekord um zwei Zentimeter auf 4,80 Meter. Ein Jahr später wurde sie in Helsinki Vize-Europameisterin und in London Olympia-Fünfte. 2016 wurde Strutz bei ihren zweiten Olympischen Spielen Neunte. „Ich will mich nicht beschweren, das geht schon so in Ordnung, wie es gelaufen ist“, sagte sie.