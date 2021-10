Leichtathletlik: Getöteter Laufstar Tirop beigesetzt - "Wahrer Champion mit großem Herzen"

Bei der Zeremonie an Tirops 26. Geburtstag sagte Cheptegei: "Das Unrecht gegen Athletinnen hier in Kenia geht uns Sportler rund um den Globus an." Die kenianische Athletensprecherin Milcah Chemos, Hindernis-Weltmeisterin von 2013, würdigte Tirop, die in einem weißen Sarg beigesetzt wurde: "Wir haben nicht nur einen begabten Menschen verloren, sondern einen wahren Champion mit einem großen Herzen, einen Star nicht nur in unserem Land."