Reggae-Star: Usain Bolt veröffentlicht erstes Album

Schon nach seinem Karriereende 2017 stieg Bolt als Co-Produzent in die Branche ein - noch als Co-Produzent von Dancehall-Mixtapes. Während der Coronavirus-Pandemie entstand dann in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund und Manager Nugent Walker das Album "Country Yutes". Sein Lieblingssong daraus? "Living The Dream".