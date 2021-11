EM-Strecken 2022: Marathon und Gehen im Herzen Münchens

Marathon am Marienplatz: Die Langstreckenläufer kämpfen bei der Leichtathletik-EM 2022 im Rahmen der European Championships im Herzen Münchens um Medaillen. Der Marathon-Kurs mit Ziel am Odeonsplatz führt vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem Viktualienmarkt, der Eisbachwelle und durch den Englischen Garten. Das gaben die Veranstalter bekannt.