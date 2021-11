Tod von Laufstar Tirop: Ehemann wegen Mordes angeklagt

Der Ehemann der getöteten kenianischen Langstreckenläuferin Agnes Tirop ist am Dienstag wegen Mordes angeklagt worden. Am Tag zuvor war Emmanuel Rotich für verhandlungsfähig befunden worden. Weltrekordläuferin Tirop war am 13. Oktober mit Stichwunden im Bauch tot in ihrem Haus in Iten aufgefunden worden. Der Ehemann war nach kurzer Flucht gefasst worden und saß anschließend in Untersuchungshaft. Nun folgte die Anklage. Rotich weist die Vorwürfe zurück.