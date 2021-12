Der Leichtathletik-Pate ist tot: Diack im Alter von 88 Jahren verstorben

Im Vorjahr war Diack in Paris wegen Korruption, Geldwäsche und Dopingvertuschung zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden, davon zwei Jahre auf Bewährung. Dazu kam eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro. Nach einer Kautionszahlung durfte Diack Frankreich im Mai verlassen und in den Senegal reisen.