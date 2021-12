Leichtathletik: Gina Lückenkemper feiert Hallen-Comeback in Berlin und Düsseldorf

Sprinterin Gina Lückenkemper gibt nach rund drei Jahren ihr Comeback in der Halle. Die 25 Jahre alte Vize-Europameisterin hat ihre Startzusage für die beiden ISTAF-INDOOR-Veranstaltungen am 4. Februar in Berlin und am 20. Februar in Düsseldorf gegeben. Dies gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt.