Leichtathletik: Ryan Crouser verbessert eigenen Weltrekord im Kugelstoßen

Coleman war zuvor aufgrund dreier „Verstöße gegen die Meldepflicht“ gesperrt worden. Der 25-Jährige hatte den Anti-Doping-Fahndern für unangemeldete Tests nicht so zur Verfügung gestanden, wie es hätte sein sollen. Das hatte Coleman unter anderem die Olympia-Teilnahme in Tokio im vergangenen Sommer gekostet, auch wenn der Internationale Sportgerichtshof CAS in einem Berufungsverfahren Colemans Sperre von 24 auf 18 Monate reduzierte.