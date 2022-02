Leichtathletik, Hallen-DM: Mihambo springt zum fünften Titel in Serie

Mihambo will sich nach der DM auf den Sommer konzentrieren. Dann stehen mit den Weltmeisterschaften in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) und den Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) gleich zwei Höhepunkte auf dem Programm, bei denen Mihambo als Titelverteidigerin an den Start geht. Die Hallen-WM in Belgrad (18. bis 20. März) lässt sie aus.