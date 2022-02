"Keinerlei Beweise": Sprint-Olympiasieger Jacobs genervt von Dopinggerüchten

In diesem Jahr mit den Highlights der WM in den USA (15. bis 24. Juli) und der EM in München (15. bis 21. August) geht es für Jacobs darum zu beweisen, dass er keine Eintagsfliege ist. "Mein Ziel ist es vor allem, alles zu gewinnen, was möglich ist, um den Standard zu halten, den ich in Tokio gesetzt habe", sagte er.