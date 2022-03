Hallen-WM: Ukrainische Hochspringerin Mahutschich holt Gold

"Ich will hier nicht nur gewinnen, ich möchte noch mehr tun", hatte Mahutschich, die Olympia-Bronze in Tokio und WM-Silber in Doha gewonnen hatte, im Vorfeld angekündigt. Die U20-Rekordhalterin hatte ihre Heimatstadt Dnjepropetrowsk verlassen und war am 9. März in Belgrad angekommen.