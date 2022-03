Hochsprung: Jaroslawa Mahutschich über Krieg: "Totale Panik"

Mahutschich erinnert sich nur zu gut an den Beginn des Krieges. "Es war der 24. Februar, 4.30 Uhr morgens, als ich in meiner Wohnung in der Stadt Dnipropetrowsk durch schreckliche Geräusche von Explosionen, Artilleriefeuer und Schüssen aufwachte", sagte sie: "Noch bevor ich meine Eltern anrief, war mir klar, dass es sich um Krieg handelte."