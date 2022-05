10.000 m in Pace: Reh und Steinruck auf dem Podium

Bei den Männern war Filimon Abraham (Regensburg) als Siebter bester Deutscher, in 28:03,39 lief er persönliche Bestleistung und knackte recht deutlich die EM-Norm (28:15). Nils Voigt (Wattenscheid), deutscher Meister des Vorjahres, meldete sich nach Verletzungsproblemen als Neunter zurück und schaffte in 28:04,81 Minuten ebenfalls die entscheidende Marke. Der deutsche Meister Simon Boch (Regensburg) hatte die Norm schon zuvor in der Tasche, am Samstag kam er als 24. nicht über 28:39,29 Minuten hinaus.