Hochsprung-Juwel Johanna Göring: Ein Talent wie sie hatte Deutschland seit 50 Jahren nicht

Göring selbst, seit kurzem 17 Jahre alt, geht diesen Weg mit - und dennoch ahnt sie längst, dass die 1,92 Meter erst der Anfang waren. „Es gibt super viel, was man trainieren kann. Da ich recht jung bin und erst am Anfang meiner Leistungssportkarriere stehe, kann man sicherlich an allen Ecken und Enden noch schleifen“, sagt sie im Gespräch mit SPORT1.