U20-Rekorde für Sprinter Knighton und Tebogo

Kurz darauf gelang Knighton in Louisiana eine der besten 200-m-Zeiten der Geschichte - nur drei Männer waren jemals schneller. Der ebenfalls 18 Jahre alte Olympia-Vierte von Tokio brach seinen eigenen U20-Weltrekord und sprintete in 19,49 Sekunden zum Sieg. Bolts Bestmarke von der WM 2009 in Berlin liegt bei 19,19 Sekunden, über die 100 m war er damals an gleicher Stätte in 9,58 Sekunden zum Sieg gesprintet.