Bo Kanda Lita Baehre: Deutscher EM-Held mit Ansage an Superstar

Nun ist Duplantis ja nicht irgendwer, sondern der alte und neue Europameister, Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler, der mit 22 Jahren schon so hoch in eigenen Sphären schwebt wie einst Sergej Bubka, die Ikone der Sportart. (So scheffelte Rekordspringer Sergej Bubka ein Mega-Vermögen)