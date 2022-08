Leichtathletik-EM: Großer Regen-Coup für deutsche Geherin Saskia Feige

Feige gewann die zwölfte Medaille für das deutsche Leichtathletik-Team in München und ließ sich am Odeonsplatz in der Münchener Innenstadt von den Fans für ihren größten Erfolg ihrer Karriere feiern. Zuletzt hatte 2010 in Barcelona eine deutsche Geherin eine EM-Medaille über 20 km gewonnen: Melanie Seeger wurde damals Dritte.